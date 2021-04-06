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Эксперт: Доминирование Норвегии в биатлоне и лыжах убьёт эти виды спорта
Норвежец недоволен происходящим в биатлоне
Норвежский финансовый эксперт и бывший менеджер по спонсорству компании DNB Якоб Лунд считает, что доминирование соотечественников в биатлоне и лыжных гонках вредит этим видам спорта.
"Я давно критиковал доминирование норвежцев в лыжных гонках. Сейчас то же самое происходит в биатлоне. Экономическое неравенство в конечном итоге "убьёт" не только лыжи, но и биатлон.
Привлекательность биатлона может значительно снизиться, а также готовность платить за него, когда дело дойдёт до новых переговоров с телевидением о правах. Если биатлон не станет более увлекательным, думаю, придётся побороться, чтобы он оставался на крупных каналах. У прошедшего чемпионата мира в Оберстдорфе были хорошие рейтинги, но падение рейтингов — лишь вопрос времени, когда пропадёт интерес к биатлону. У норвежских биатлонистов впечатляющий уровень, но в списках лидеров Норвегии — слишком много", — цитирует Лунда VG.
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