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Участник Олимпиады-2018 объявил о переходе в лыжные гонки

Биатлон
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Монтелло решил повесить винтовку на гвоздь

Участник Олимпиады-2018 объявил о переходе в лыжные гонки

Фото: fondoitalia.it

Новина українською

Итальянский биатлонист Джузеппе Монтелло объявил, что переходит в лыжные гонки.

"Дорогой биатлон, я благодарю тебя за удовольствие, уроки, эмоции, которые может дать только спорт. За эти годы я испытал незабываемые впечатления, и ты научил меня подниматься после каждого падения. Большое спасибо всем людям, которые поддерживали меня на этом пути, без них всё это было бы невозможно.

Однако я чувствую, что пришло время перемен, и после тщательного обдумывания вместе с командой я решил повесить винтовку на гвоздь и принять новый вызов в лыжных гонках.

Я знаю, что это будет нелегко, но я с нетерпением жду начала этого нового приключения, с желанием тренироваться, не скрывая волнения и энтузиазма, чтобы увидеть, смогу ли я принять этот вызов. Удачи техническим специалистам и моим товарищам по биатлону, с этого дня у вас будет дополнительный болельщик", — написал Монтелло в "инстаграме".

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В статье: Джузеппе Монтелло
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