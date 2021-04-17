Юрай Санитра: Я бы хотел помочь команде сделать исторический шаг в мужском украинском биатлоне

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о своей главной задаче на посту главы команды. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

- Восемь спортсменов. Можно сказать, что это - окончательный круг претендентов на поездку в Пекин? Или по итогам декабря и января возможны варианты?

- Моя теория такова, что к Олимпийским играм команда готовится четыре года. Можно видеть и то, как я выбирал спортсменов, и то, как я давал им возможность пробежать на Кубке или чемпионате мира, можно увидеть, как я экспериментировал с составом на эстафету. Поэтому у меня уже есть понимание, какие спортсмены могут выполнять ту задачу, которую я ставлю перед ними на Олимпийские игры. Я не хочу называть сейчас конкретные цели и результаты, но я бы хотел помочь команде сделать исторический шаг в мужском украинском биатлоне.

- В прошлом сезоне команда неуверенно начала соревнования в Кубке мира, зато подошла на ярком пике формы к чемпионату мира. Следующей зимой основной упор - на Пекин, или задачи в Кубке мира и Кубке наций перед ребятами тоже будете ставить?

- Если вспомнить о прошедшем сезоне, то там сыграли свою роль несколько факторов, не только эпидемия. Это было бы очень легко сказать - только коронавирус выноват в тех или иных неудачах. Но если в следующем сезоне мы хотим быть хорошо готовыми на Олимпийских играх, нам нужно уже с первых тренировок активно включаться в работу и с первых стартов достойно выступать на этапах Кубка мира в декабре.