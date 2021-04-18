Урош Велепец: В начале сезона хотелось попробовать еще несколько вариантов в эстафетах

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал план подготовки своих подопечных на олимпийский сезон. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

- Учитывая широкий круг претенденток на поездку на Олимпиаду, интересует в первую очередь принцип определения состава и ротации на Кубок мира, а также критерии отбора в олимпийский состав.

- Во многих командах есть такая схема: показываешь необходимый результат в одной-двух гонках - и ты уже на Олимпиаде. Но мы будем давать шансы всем девушкам - тем, кого считаем претендентками на поездку в Пекин.

Возможности будут, потому что наверняка девушки будут пропускать какие-то этапы: ни Елена, ни Юля, ни кто-то еще не будет бегать все гонки подряд.

Это все - живой процесс, и мы будем постоянно следить за состоянием спортсменок, чтобы регулировать их нагрузки. Но, конечно, квалифицироваться в команду будет не просто, так как на сегодняшний день мы видим девять девушек, претендующих на попадание на Олимпиаду. А в Пекин мы сможем заявить только пять.

- Каким Вы для себя видели дедлайн - ту дату, до которой хотели бы определиться с олимпийским составом?

- Я думаю, этот процесс будет происходить в несколько этапов. Думаю, 2-3 кандидатуры будут понятны уже в декабре. Остальные пару мест буду определять, исходя из интересов команды, в том числе для формирования эстафетной четверки.

Мне бы в начале сезона хотелось попробовать еще несколько вариантов в эстафетах, потому что эта дисциплина - сильная сторона нашей команды.

В первые годы моей работы в сборной Украины мы редко опускались ниже пятого места, а также оно расценивалось, как неудача. И сейчас потенциал команды - выше, чем седьмая-восьмая позиция в последние два-три года.

Поэтому, повторюсь, уже в декабре три фамилии мы сможем назвать, чтобы эти девушки начинали целенаправленно готовиться к Олимпиаде.

Потому что в январе точно придется пропускать один или даже два этапа Кубка мира. Ну а в январе добавим еще двух девушек, которые будут показывать наиболее высокий уровень на тот момент.

- Как избежать опасности "подводки" спортсменок именно к отбору? Не получится ли так, что в декабре девушки выйдут на пик формы, чтобы попасть в олимпийскую команду, а затем до самих Игр снова набрать максимальный уровень готовности не успеют?

- Вот поэтому и надо делать общую команду, которая будет готовиться к сезону и к Олимпиаде! Конечно, у каждой спортсменки будут индивидуальные планы, но траектория их выхода на пик формы должна быть одинаковой.

Условно говоря, в декабре они должны быть готовы на 90%, а остальные 10% надо будет добавить за время, оставшееся до Олимпиады.

А если в команде будет шесть групп подготовки, конечно, все будут делать акцент на декабрь, чтобы пройти отбор. А что дальше? На самой Олимпиаде потом ничего сделать не удастся. Эту ошибку допустить ни в коем случае нельзя. Потребуется контроль над всеми спортсменками, - сказал Велепец.