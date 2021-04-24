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Елена Пидгрушная: Буковель работает над тем, чтобы сделать стадион, который будет отвечать потребностям спортсменов
Комментарий капитана команды
Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала условия тренировки наших спортсменов на родине. Ее слова цитирует Газета №1:
"В Буковеле достраивают биатлонную арену, она уже частично функционирует. Уже готово стрельбище, там даже проводили соревнования. Рельеф на трассах и склонах требует доработки.
В Украине пока нет стадиона, который соответствует международным стандартам. Где-то получше асфальт, где-то - стрельбище. В этом сезоне мы были на сборах вблизи поселка Сянки, так там стрельбище международного уровня, но отсутствует лижеролерна трасса. Нам пришлось кататься по проезжей части, а это далеко не тот рельеф, который нам нужен. Сейчас Буковель работает над тем, чтобы сделать стадион, который будет отвечать потребностям спортсменов" - сказала она.
Напомним, что сегодня Свитолина и Костюк
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