Елена Пидгрушная: Буковель работает над тем, чтобы сделать стадион, который будет отвечать потребностям спортсменов

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала условия тренировки наших спортсменов на родине. Ее слова цитирует Газета №1:

"В Буковеле достраивают биатлонную арену, она уже частично функционирует. Уже готово стрельбище, там даже проводили соревнования. Рельеф на трассах и склонах требует доработки.

В Украине пока нет стадиона, который соответствует международным стандартам. Где-то получше асфальт, где-то - стрельбище. В этом сезоне мы были на сборах вблизи поселка Сянки, так там стрельбище международного уровня, но отсутствует лижеролерна трасса. Нам пришлось кататься по проезжей части, а это далеко не тот рельеф, который нам нужен. Сейчас Буковель работает над тем, чтобы сделать стадион, который будет отвечать потребностям спортсменов" - сказала она.