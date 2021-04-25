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Артем Прима: Радует, что Украина была очень конкурентоспособна на чемпионате мира

Биатлон
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Артем Прима: Радует, что Украина была очень конкурентоспособна на чемпионате мира

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима подвел короткие итоги сезона 2020/2021. Его слова цитирует Украинское радио Чернигов:

"Я много говорил, что хотел поехать на чемпионат Европы в этом году, хорошо там выступить и заложить какую-то базу под чемпионат мира, чтобы подготовиться и выступить там хорошо. Получилось, спасибо, отпустили меня тренеры.

Я туда съездил, выступил, достиг тех целей, которые ставил. Затем переехал на небольшую подготовку перед ЧМ, вроде, тоже все сложилось в Поклюке. Но всегда хочется выше, быстрее, сильнее. У нас в эстафете было 2 четвертых места. Все рядом.

Одно радует, что Украина была очень конкурентоспособна, мы могли побороться с такими элитными странами, как Норвегия, Франция, Италия, Германия. Это топовые страны в нашем виде спорта. Когда Украина борется с ними, не на равных, но хорошую конкуренцию составляет - это очень здорово" - сказал он.

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная рассказала об особенностях подготовки наших биатлонистов в Украине.

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