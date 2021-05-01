Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юлия Джима о Буковеле: Мне очень понравилось, где-то плюс минус так себе все и представляла
Комментарий украинки
Ross Burton
Украинская биатлонистка Юлия Джима поделилась своими впечатлениями от биатлонного стадиона в Буковеле, а также рассказала о том, как относится к вакцинации. Ее слова цитирует XSport:
- Мне действительно было интересно приехать, посмотреть, как все устроено. В прошлом году, к сожалению, не получилось попасть на чемпионат Украины, так как тогда заболела, и конечно, никуда не поехала.
До этого я вообще ни разу не была в Буковеле, поэтому в этом году решила, что если все будет нормально, обязательно поеду.
Мне очень понравилось, где-то плюс минус так себе все и представляла. Если говорить по биатлонному стадиону, то есть нюансы, которые нужно доработать, а в целом трасса понравилась, есть где поработать.
Понравилось и то, что снег лежит довольно долго, несмотря на плюсовую погоду. Еще можно было кататься и кататься ..
- Сейчас всерьез стоит вопрос о вакцинации спортсменов перед Олимпийскими играми? Есть ли у тебя какое-то мнение по этому поводу?
- Если честно, пока полностью не изучила эту тему. Сейчас нужно отдохнуть, а потом будем думать и решать вопросы. Здесь же еще загвоздка в так называемых паспортах.
Непонятно, сможем ли мы передвигаться по Европе, и когда они будут введены. Вообще в этом вопросе пока много неизвестного, - сказала Джима.
Популярное сейчас
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 мая 2021
- Пулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89
- Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров
- Франков игрокам Зари: Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с Ворсклой? Там арбитр вам помешал?
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО