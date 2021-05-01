  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Юлия Джима о Буковеле: Мне очень понравилось, где-то плюс минус так себе все и представляла
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Джима о Буковеле: Мне очень понравилось, где-то плюс минус так себе все и представляла

Биатлон
(1 голосов)

Комментарий украинки

Юлия Джима о Буковеле: Мне очень понравилось, где-то плюс минус так себе все и представляла

Ross Burton

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Юлия Джима поделилась своими впечатлениями от биатлонного стадиона в Буковеле, а также рассказала о том, как относится к вакцинации. Ее слова цитирует XSport:

- Мне действительно было интересно приехать, посмотреть, как все устроено. В прошлом году, к сожалению, не получилось попасть на чемпионат Украины, так как тогда заболела, и конечно, никуда не поехала.

До этого я вообще ни разу не была в Буковеле, поэтому в этом году решила, что если все будет нормально, обязательно поеду.

Мне очень понравилось, где-то плюс минус так себе все и представляла. Если говорить по биатлонному стадиону, то есть нюансы, которые нужно доработать, а в целом трасса понравилась, есть где поработать.

Понравилось и то, что снег лежит довольно долго, несмотря на плюсовую погоду. Еще можно было кататься и кататься ..

- Сейчас всерьез стоит вопрос о вакцинации спортсменов перед Олимпийскими играми? Есть ли у тебя какое-то мнение по этому поводу?

- Если честно, пока полностью не изучила эту тему. Сейчас нужно отдохнуть, а потом будем думать и решать вопросы. Здесь же еще загвоздка в так называемых паспортах.

Непонятно, сможем ли мы передвигаться по Европе, и когда они будут введены. Вообще в этом вопросе пока много неизвестного, - сказала Джима.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Джима Буковель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...