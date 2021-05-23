Урош Велепец: Летний чемпионат мира в наши планы не входит

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился планами на подготовку своей команды к следующему сезону. Его слова цитирует XSPORT:

"Сначала мы думали провести два первых сбора в Сянках, но так как девушкам необходимо сделать визы, приняли решение, что второй сбор проведем в словенской Поклюке с 9 по 26 июня.

Далее в июле планируется трехнедельный сбор в Хохфильцене. А на август у нас два варианта в Италии: или Антхольц или новый центр, который построили только в прошлом году.

В сентябре у нас запланирован сбор в Рупольдинге с 4 по 19, после чего команда приедет на летний чемпионат Украины, который, скорее всего, примет Чернигов.

А вот летний чемпионат мира в наши планы не входит, так как он пройдет на равнине в Нове-Место, и нет смысла спускать девушек с высоты, проходить акклиматизацию. Это не очень хорошее решение накануне олимпийского сезона.

Что касается вкатки, то мы пока решаем. Она пройдет или в норвежском Байтоштолене, или в Шушене. В зависимости от того, где будут традиционные соревнования Season Open. Ведь нам нужно будет проверить готовность девушек, провести контрольные старты" - сказал он.