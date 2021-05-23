Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Урош Велепец: Летний чемпионат мира в наши планы не входит
Комментарий специалиста
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился планами на подготовку своей команды к следующему сезону. Его слова цитирует XSPORT:
"Сначала мы думали провести два первых сбора в Сянках, но так как девушкам необходимо сделать визы, приняли решение, что второй сбор проведем в словенской Поклюке с 9 по 26 июня.
Далее в июле планируется трехнедельный сбор в Хохфильцене. А на август у нас два варианта в Италии: или Антхольц или новый центр, который построили только в прошлом году.
В сентябре у нас запланирован сбор в Рупольдинге с 4 по 19, после чего команда приедет на летний чемпионат Украины, который, скорее всего, примет Чернигов.
А вот летний чемпионат мира в наши планы не входит, так как он пройдет на равнине в Нове-Место, и нет смысла спускать девушек с высоты, проходить акклиматизацию. Это не очень хорошее решение накануне олимпийского сезона.
Что касается вкатки, то мы пока решаем. Она пройдет или в норвежском Байтоштолене, или в Шушене. В зависимости от того, где будут традиционные соревнования Season Open. Ведь нам нужно будет проверить готовность девушек, провести контрольные старты" - сказал он.
Популярное сейчас
- Давний обидчик Металлиста, недавний соперник Динамо. Известно, с кем точно не сыграет Заря в квалификации ЛЕ
- Украина – Бахрейн. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Чемпионство Атлетико, рекорд Левандовского, феерия Безуса. Главные новости за 22 мая
- Шевченко: Для меня заявка на Евро определена на 95%
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО