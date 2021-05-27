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Йоханнес Бё хочте приобрести тредбан за 181 тысячу долларов
Йоханнес намерен отрабатывать технику
biathlonworld.com
28-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё планирует приобрести тредбан. Об этом он сообщил в интервью TV2. По сведениям издания, покупка тренажёра обойдётся Йоханнесу в 1,5 млн шведских крон (около $ 181 тыс.).
Тредбан - это устройство для отработки техники лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров
"Это серьёзное вложение на будущее. В следующие несколько лет я хочу выйти на новый уровень, интересно посмотреть, что из этого получится.
Я смогу тренироваться на нём, подстраиваясь под свой пульс. Это очень удобно. А в преддверии ключевых турниров я смогу загрузить в систему файлы GPS c различных мировых арен с картами их трасс, что позволит мне управлять скоростью", — сказал Йоханнес.
Младший из братьев Бё – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира и трёхкратный обладатель "Большого хрустального глобуса"
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