  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Йоханнес Бё хочте приобрести тредбан за 181 тысячу долларов
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоханнес Бё хочте приобрести тредбан за 181 тысячу долларов

Биатлон
(1 голосов)

Йоханнес намерен отрабатывать технику

Йоханнес Бё хочте приобрести тредбан за 181 тысячу долларов

biathlonworld.com

Новина українською

28-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё планирует приобрести тредбан. Об этом он сообщил в интервью TV2. По сведениям издания, покупка тренажёра обойдётся Йоханнесу в 1,5 млн шведских крон (около $ 181 тыс.).

Тредбан - это устройство для отработки техники лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров

"Это серьёзное вложение на будущее. В следующие несколько лет я хочу выйти на новый уровень, интересно посмотреть, что из этого получится.

Я смогу тренироваться на нём, подстраиваясь под свой пульс. Это очень удобно. А в преддверии ключевых турниров я смогу загрузить в систему файлы GPS c различных мировых арен с картами их трасс, что позволит мне управлять скоростью", — сказал Йоханнес.

Младший из братьев Бё – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира и трёхкратный обладатель "Большого хрустального глобуса"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...