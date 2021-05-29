  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Мужская сборная Украины начала первый тренировочный сбор сезона 2021/2022
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мужская сборная Украины начала первый тренировочный сбор сезона 2021/2022

Биатлон
(1 голосов)

С наилучшими пожеланиями

Мужская сборная Украины начала первый тренировочный сбор сезона 2021/2022

UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону начала первый учебно-тренировочный сбор к сезону 2021/2022. Состоятся подготовительные старты в Сянках.

Наши биатлонисты будут тренироваться под руководством главного наставника Юрая Санитры, и его помощников Алексея Кравченко и Романа Примы.

Состав команды:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...