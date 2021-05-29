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Мужская сборная Украины начала первый тренировочный сбор сезона 2021/2022
С наилучшими пожеланиями
Мужская сборная Украины по биатлону начала первый учебно-тренировочный сбор к сезону 2021/2022. Состоятся подготовительные старты в Сянках.
Наши биатлонисты будут тренироваться под руководством главного наставника Юрая Санитры, и его помощников Алексея Кравченко и Романа Примы.
Состав команды:
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Антон Дудченко
Богдан Цымбал
Тарас Лесюк
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
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