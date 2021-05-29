Мужская сборная Украины начала первый тренировочный сбор сезона 2021/2022

Мужская сборная Украины по биатлону начала первый учебно-тренировочный сбор к сезону 2021/2022. Состоятся подготовительные старты в Сянках.

Наши биатлонисты будут тренироваться под руководством главного наставника Юрая Санитры, и его помощников Алексея Кравченко и Романа Примы.

Состав команды:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко