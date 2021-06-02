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IBU ввёл частичный запрет на фтор
Она будет действовать с нового сезона
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о введении запрета на применение некоторых продуктов, в составе которых имеются парафины, содержащие фтор. Речь идёт о так называемых фторуглеродах C8. Запрет вступит в силу с сезона-2021/2022.
Все национальные федерации и компании-производители веществ, содержащих воск, аккредитованные для участия в мероприятиях IBU, должны будут подписать специальную декларацию, где они подтвердят своё согласие с новыми правилами. В противном случае они не смогут принять участие в соревнованиях под эгидой IBU.
Примечательно, что продукты с низким содержанием фтора (C6) по-прежнему могут применяться.
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