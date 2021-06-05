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Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушна вышла замуж

Биатлон
(1 голосов)

Поздравляем новую семью

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушна вышла замуж

UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушна вышла замуж. Об этом сама биатлонистка сообщила на своей официальной странице в Фейсбук:

"Чтобы достигать успеха нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения.

Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пора кардинальных перемен!

Поэтому, женившись, я сменила фамилию.

В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Pidhrushna, а Bilosiuk.

И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее чем Пидгрушная)))

Желаю и вам жизненных изменений, которые принесут счастье в ваши дома!" - написала украинка.

Поздравляем новую семью и желаем счастливой семейной жизни!

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В статье: Елена Пидгрушна
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