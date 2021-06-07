Пидгрушная будет выступать под фамилией нового мужа

Олимпийская чемпионка и капитан сборной Украины Елена Пидгрушная объявила, что с сезона 2021-2022 в протоколах гонок она будет значиться под другой фамилией.

"Чтобы достигать успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения.

Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен!

Поэтому после свадьбы я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк.

И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной", - написала биатлонистка в Instagram.

Елена Пидгрушная в прошлом сезоне заняла 39-е место в личном зачете Кубка мира и помогла Украине взять бронзу в эстафете чемпионата мира в Поклюке.