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Йоханнес Бё построит симулятор высоты у себя дома
Об этом написал сам биатлонист
instagram.com/ibu_biathlonworld
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что построит у себя дома симулятор высокогорных условий, после того как в Норвегии отменили запрет на строительство соответствующих сооружений.
"Я построю его у себя в спортзале, в том доме, который сейчас строится. Я уже связался с людьми, которые этим занимаются. Это будет лучшая тренировочная комната, какую только можно найти в Норвегии", — приводит слова Бё Dagbladet.
28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю).
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