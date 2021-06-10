  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Йоханнес Бё построит симулятор высоты у себя дома
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоханнес Бё построит симулятор высоты у себя дома

Биатлон
(1 голосов)

Об этом написал сам биатлонист

Йоханнес Бё построит симулятор высоты у себя дома

instagram.com/ibu_biathlonworld

Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что построит у себя дома симулятор высокогорных условий, после того как в Норвегии отменили запрет на строительство соответствующих сооружений.

"Я построю его у себя в спортзале, в том доме, который сейчас строится. Я уже связался с людьми, которые этим занимаются. Это будет лучшая тренировочная комната, какую только можно найти в Норвегии", — приводит слова Бё Dagbladet.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...