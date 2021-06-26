Урош Велепець назвал украинскую биатлонистку, которая имеет наилучшую форму

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепець рассказал о физическом состоянии своих подопечных во время подготовки к сезону 2021/2022. Его слова цитирует Суспільне:

"В прошлом году Юлия Джима бежала сильнее других. Сейчас она нормально готова - лучше, чем в прошлом году в этот период. Нам нужно, чтобы девушки приблизились к такому ритму. Похвалить можно многих.

Джима сейчас готова немного лучше других. Надо похвалить и Настю Меркушину, и Иру Петренко, они ближе по ходу. Надя Белкина заболела, но ее программу иначе делали.

Аня Кривонос больше занимается техникой, не имеет такой нагрузки по скорости.

Елена Пидгрушная работает нормально, она пока один день тренирует эту программу. Трудно сказать однозначно, на каком она уровне. Но она все равно тренируется, поэтому на следующий сбор будет проще собрать программу" - сказал он.