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Украинская команда отправилась на первый зарубежный сбор. Фото
Удачи нашим ребятам
Мужская сборная Украины по биатлону отправилась на первый зарубежный сбор. Соответствующее фото капитан команды Дмитрий Пидручный разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Урош Велепець
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