  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украинская команда отправилась на первый зарубежный сбор. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская команда отправилась на первый зарубежный сбор. Фото

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Удачи нашим ребятам

Украинская команда отправилась на первый зарубежный сбор. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону отправилась на первый зарубежный сбор. Соответствующее фото капитан команды Дмитрий Пидручный разместил на своей официальной странице в Instagram.

Украинская команда отправилась на первый зарубежный сбор. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Урош Велепець рассказал, кто из девушек готов к сезону наилучшим образом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...