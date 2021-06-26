Украинская команда отправилась на первый зарубежный сбор. Фото

Мужская сборная Украины по биатлону отправилась на первый зарубежный сбор. Соответствующее фото капитан команды Дмитрий Пидручный разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Урош Велепець рассказал , кто из девушек готов к сезону наилучшим образом.