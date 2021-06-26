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Украинская биатлонистка Юлия Журавок стала мамой сына

Биатлон
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Поздравляем нашу красавицу

Украинская биатлонистка Юлия Журавок стала мамой сына

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Юлия Журавок стала мамой. У нее и ее мужа Сергея родился сын. Одной из первых свою коллегу поздравила Валентина Семеренко.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок стала мамой сына - изображение 1

Напомним, что ранее мужская сборная Украины отправилась на зарубежный сбор.

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В статье: Юлия Журавок
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