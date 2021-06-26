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Украинская биатлонистка Юлия Журавок стала мамой сына
Поздравляем нашу красавицу
Украинская биатлонистка Юлия Журавок стала мамой. У нее и ее мужа Сергея родился сын. Одной из первых свою коллегу поздравила Валентина Семеренко.
Напомним, что ранее мужская сборная Украины
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