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Урош Велепець: Поклюка, потом девушки поедут домой на неделю

Биатлон
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Урош Велепець: Поклюка, потом девушки поедут домой на неделю

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о дальнейших планах своей команды на подготовительный сбор к сезону 2021/2022. Его слова цитирует Суспільне:

"Поклюка, потом девушки поедут домой на неделю. Надо отдохнуть три дня, делаем активный отдых дома. А потом - на сбор в Хохфильцен - там уже будет больше специфики.

Будем смотреть на плюсы и минусы, решать их, это функционал, или это стрельба. Там вопросов много: кому-то по стрельбе добавить, кому-то - другое. Более индивидуальная работа - этим будем заниматься в Хохфильцене с 6 июля.

В Хохфильцене будем тренироваться, потом восемь дней активной паузы - девушки будут дома. Возможно, 2-3 биатлонистки смогут даже остаться в Европе.

Тем, кто дома, труднее тренироваться - Юлия 100% останется, возможно, Елена и еще кто-то. Тем, кто в Киеве, трудно найти условия для тренировки.

Затем Антхольц, после этого - на море на шесть дней, видимо в Хорватии отдохнем. А потом следующий сбор в Рупольдинге, после чего поедем на чемпионат Украины. А дальше - работа до зимы практически без отдыха" - сказал он.

Напомним, что ранее Велепец рассказал о физическом состоянии своих подопечных.

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