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Стурла Лагрейд: Олимпийские игры - это то, о чем мечтает каждый спортсмен

Биатлон
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Комментарий норвежца

Стурла Лагрейд: Олимпийские игры - это то, о чем мечтает каждый спортсмен

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист, обладатель второй позиции общего зачета Кубка мира 2020/2021 Стурла Лагрейд рассказал о подготовке к новому сезону и Олимпийским играм 2022. Его слова цитирует канал Fondo Italia:

"Конечно, в новом сезоне от меня будет гораздо больше ожиданий. Я знаю, что если буду делать все хорошо, то достигну высоких результатов.

Разумеется, я хочу выступать хорошо, но я должен помнить, что еще не так давно я болел. И провел всего один сезон на Кубке мира. Так что я не буду ставить слишком высокие цели, но я надеюсь, что выполню качественную работу летом с командой, и мы будет на хорошем уровне до начала сезона.

Олимпийские игры - это то, о чем мечтает каждый спортсмен. Это будет сложное соревнование. Ожидается сильный мороз и ветер, но я думаю, что нам, норвежцам, это подходит, потому что мы живем на севере и привычные к холоду.

Мы стараемся думать обо всем, что может пойти "не так", обо всех вызовах, с которыми мы можем столкнуться. Это цель наших тренировок сейчас - мы стараемся подготовиться к предстоящей гонке лучше. Мы хорошо подталкиваем друг друга" - сказал он.

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В статье: Стурла Легрейд
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