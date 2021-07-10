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Лучшие тренируются больше всех: Йоханес Бё активно готовится к новому сезону. Фото и видео

Биатлон
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Йоханнес в работе

Лучшие тренируются больше всех: Йоханес Бё активно готовится к новому сезону. Фото и видео

biathlonworld.com

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист, победитель сезона 2020/2021 Йоханнес Бё продолжает активную подготовку к новому соревновательному году. Соответствующие фото и видео спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Марта Костюк проводит активный отдых в Греции.

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В статье: Йоханнес Бе
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