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Лучшие тренируются больше всех: Йоханес Бё активно готовится к новому сезону. Фото и видео
Йоханнес в работе
biathlonworld.com
Норвежский биатлонист, победитель сезона 2020/2021 Йоханнес Бё продолжает активную подготовку к новому соревновательному году. Соответствующие фото и видео спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Марта Костюк
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