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Брынзак: Дали сестрам Семеренко последний шанс
Легенды еще не сказали последнего слова
Президент Федерации биатлона Украины высказался о будущем олимпийских чемпионок Виты и Вали Семеренко.
"Сестрам мы позволили потренироваться под руководством личного тренера Григория Шамрая, чтобы они почувствовали свои силы.
Через выступление на летнем чемпионате Украины в сентябре они поймут, смогут ли попасть на Олимпиаду в Пекин.
Мы должны были это сделать из уважения к их карьерам. Дали девушкам последний шанс, чтобы они попробовали. Получится – прекрасно", - сказал Брынзак.
Вита Семеренко в прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира заняла 41-е место, а Валя Семеренко стала 59-й.
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