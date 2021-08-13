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Украина представила состав на летний чемпионат мира по биатлону

Биатлон
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Без сестер Семеренко

Украина представила состав на летний чемпионат мира по биатлону

Новина українською

Стал известен состав сборной Украины на летний чемпионат мира, который с 26 августа стартует в Нове Место:

Женщины: Елена Билосюк (экс-Пидгрушная), Дарья Блашко, Екатерина Бех, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Джима.

Мужчины: Андрей Доценко, Денис Насыко, Руслан Бригадир, Сергей Телень, Виталий Труш, Андрей Орлык.

Также тренерский штаб объявил заявку на соревнования в молодежной классификации:

Юниорки: Кристина Дмитренко, Юлия Городна, Александра Меркушина, Оксана Москаленко, Анна Скрипко, Любовь Кипяченкова.

Юниоры: Роман Боровик, Дмитрий Грущак, Степан Кинаш, Виталий Мандзын, Владислав Чихар, Владимир Кошман.

Всего на чемпионате мира по летнему биатлону будут разыграны шесть комплектов медалей.

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В статье: биатлон летний чемпионат мира по биатлону
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Источник:
Biathlon.com.ua

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