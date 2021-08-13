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Украина представила состав на летний чемпионат мира по биатлону
Без сестер Семеренко
Стал известен состав сборной Украины на летний чемпионат мира, который с 26 августа стартует в Нове Место:
Женщины: Елена Билосюк (экс-Пидгрушная), Дарья Блашко, Екатерина Бех, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Джима.
Мужчины: Андрей Доценко, Денис Насыко, Руслан Бригадир, Сергей Телень, Виталий Труш, Андрей Орлык.
Также тренерский штаб объявил заявку на соревнования в молодежной классификации:
Юниорки: Кристина Дмитренко, Юлия Городна, Александра Меркушина, Оксана Москаленко, Анна Скрипко, Любовь Кипяченкова.
Юниоры: Роман Боровик, Дмитрий Грущак, Степан Кинаш, Виталий Мандзын, Владислав Чихар, Владимир Кошман.
Всего на чемпионате мира по летнему биатлону будут разыграны шесть комплектов медалей.
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