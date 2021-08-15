Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юлия Джима заняла 7 позицию в квалификации шоу-гонки в Висбадене
Замечательный результат
Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла 7 место в квалификации шоу-гонки в Висбадене.
Наша спортсменка допустила 4 промаха и показала среднюю скорость бега по кругам.
Полные результаты:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ярославский о переходе Пейшото: Я говорил, что будет обалденный трансфер. Мы на этом не останавливаемся
- Шаткая победа при тотальном преимуществе. Олимпик - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча
- Бенфика снова переименовала свой Твиттер в честь Яремчука
- Брынзак: Дали сестрам Семеренко последний шанс
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Холанд записывает 2+3. Боруссия Д - Айнтрахт 5:2. Видео голов и обзор матча
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...