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Юлия Джима заняла 7 позицию в квалификации шоу-гонки в Висбадене

Биатлон
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Замечательный результат

Юлия Джима заняла 7 позицию в квалификации шоу-гонки в Висбадене

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла 7 место в квалификации шоу-гонки в Висбадене.

Наша спортсменка допустила 4 промаха и показала среднюю скорость бега по кругам.

Полные результаты:

Юлия Джима заняла 7 позицию в квалификации шоу-гонки в Висбадене - изображение 1

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В статье: Юлия Джима
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