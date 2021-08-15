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Дмитрий Пидручный занял 7 позицию в квалификации шоу-гонки в Висбадене
По примеру Джими
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял 7 место в квалификации шоу-гонки в Висбадене.
Наш спортсмен лежку отработал на ноль, на стойке использовал два дополнительных патрона, а вот по последнему кругу пробежал в эконом режиме.
Главная гонка у женщин начнется в 16:10 по киевскому времени, мужчины стартуют в 17:15.
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