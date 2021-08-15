Дмитрий Пидручный занял 7 позицию в квалификации шоу-гонки в Висбадене

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял 7 место в квалификации шоу-гонки в Висбадене.

Наш спортсмен лежку отработал на ноль, на стойке использовал два дополнительных патрона, а вот по последнему кругу пробежал в эконом режиме.