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Джима финиширует четвертой в шоу-гонке Висбадена
Поздравляем с замечательным результатом
Украинская биатлонистка Юлия Джима выступила в шоу-гонке в немецком городке Висбаден. Наша биатлонистка по результатам соревнований сумела занять четвертую позицию.
Джима неплохо чувствовала себя по дистанции в физическом плане, но не сложилось со стрельбой - 40 штрафных секунд и много времени, потерянного на перезарядку не позволили Юле побороться за ТОП 3.
Победу в этой гонке впервые в своей карьере завоевала итальянка Доротея Вирер.
Полные результаты:
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