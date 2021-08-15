Джима финиширует четвертой в шоу-гонке Висбадена

Украинская биатлонистка Юлия Джима выступила в шоу-гонке в немецком городке Висбаден. Наша биатлонистка по результатам соревнований сумела занять четвертую позицию.

Джима неплохо чувствовала себя по дистанции в физическом плане, но не сложилось со стрельбой - 40 штрафных секунд и много времени, потерянного на перезарядку не позволили Юле побороться за ТОП 3.

Победу в этой гонке впервые в своей карьере завоевала итальянка Доротея Вирер.