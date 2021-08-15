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Джима финиширует четвертой в шоу-гонке Висбадена

Биатлон
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Поздравляем с замечательным результатом

Джима финиширует четвертой в шоу-гонке Висбадена

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Юлия Джима выступила в шоу-гонке в немецком городке Висбаден. Наша биатлонистка по результатам соревнований сумела занять четвертую позицию.

Джима неплохо чувствовала себя по дистанции в физическом плане, но не сложилось со стрельбой - 40 штрафных секунд и много времени, потерянного на перезарядку не позволили Юле побороться за ТОП 3.

Победу в этой гонке впервые в своей карьере завоевала итальянка Доротея Вирер.

Полные результаты:

Джима финиширует четвертой в шоу-гонке Висбадена - изображение 1

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В статье: Юлия Джима
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