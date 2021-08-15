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Пидручный - пятый в шоу-гонке Висбадена
Поздравляем с замечательным результатом
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выступил в шоу-гонке в немецком городке Висбаден. Наш биатлонист по результатам соревнований сумел занять пятую позицию.
Дмитрий очень хорошо шел половину дистанции, держась то на первой, то на второй позиции. К последней стрельбе наш спортсмен пришел третьим, но воспользовался тремя дополнительными патронами и потерял много времени.
Победу в этой гонке одержал норвежец Йоханнес Бё.
Полные результаты:
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