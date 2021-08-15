Пидручный - пятый в шоу-гонке Висбадена

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выступил в шоу-гонке в немецком городке Висбаден. Наш биатлонист по результатам соревнований сумел занять пятую позицию.

Дмитрий очень хорошо шел половину дистанции, держась то на первой, то на второй позиции. К последней стрельбе наш спортсмен пришел третьим, но воспользовался тремя дополнительными патронами и потерял много времени.

Победу в этой гонке одержал норвежец Йоханнес Бё.