Йоханес Бё: Нильсон будет одной из лучших в мире

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что по его мнению бывшая шведская лыжница, а ныне биатлонистка Стина Нильсон станет одной из лучших в мире в своем деле. Его слова цитирует VG:

"Когда ты лучший в мире в своем виде спорта и выбираешь заняться чем-то другим - это заслуживает огромного уважения. Ты внезапно оказываешься в самом конце в протоколах.

У меня есть мотивация продолжать заниматься своим видом спорта. А Стина решилась поступить иначе. Это очень стильно.

Она будет одной из лучших в мире. Вопрос только в том, сколько времени это займет. На этот вопрос трудно ответить.

В биатлоне все быстро меняется. Даже если спортсмен выступает отлично одну зиму, вы не знаете, сможет ли он или она сделать то же самое следующей зимой" - сказал он.