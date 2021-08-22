Елена Пидгрушная: Я очень люблю зиму, настоящую со снегом и морозом

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная продолжает подготовку к новому сезону. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Я очень люблю зиму)

Но настоящую, со снегом и морозом. И конечно, для биатлона нет лучшей погоды чем натуральный снег, легкий морозец (где-то до -10) и солнышко.

Зачастую такие приятности нам дарят Хохфильцен и Антхольц)

А какую погоду любите Вы?"