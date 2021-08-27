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Джима завоевала серебро на летнем чемпионате мира
Первая награда Украины в Нове Место
фото - biathlon.com.ua
Юлия Джима с двумя промахами на стрельбище была близка к золоту летнего чемпионата мира, но на последнем круге пропустила вперед быструю чешку Маркету Давидову.
Джима стала трехкратным призером летнего чемпионата мира. Ранее Юлия брала серебро в смешанной эстафете в 2016 году, а также становилась третьей в гонке преследования в 2015-м.
1. Маркета Давидова (Чехия, 1+0+1+1) 22:43,5
2. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+1) +2,9
3. Ирина Казакевич (СБР, 0+0+2+3) +6,6
...
18. Дарья Блашко (Украина, 0+2+0+2) +1:12,5
25. Елена Билосюк (Украина, 1+1+1+2) +1:56,4
26. Ольга Абрамова (Украина, 1+0+1+1) +1:58,2
29. Анна Кривонос (Украина, 2+1+3+2) +2:45,0
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