Юлия Джима: Каждая медаль на роллерах мне дается с трудом

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала серебряную награду летнего чемпионата мира 2021. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

- Юля, расскажите, пожалуйста, насколько трудно было адаптироваться к погодным условиям во время гонки?

- Мы уже два сбора попадаем под дожди, так что уже привыкли под ними тренироваться. Но сегодня было что-то непонятное - то ли дождь, то град, хорошо хоть в шлемах были, потому что я боялась, что он усилится и будет очень больно.

На самом деле, сегодня я в первый раз бежала такой вид программы, ранее никогда не стартовала в супер-спринте. В Висбадене бежала подобную гонку, но там были дополнительные патроны.

Признаюсь, думала, что здесь также будут дополнительные патроны, а оказывается нет, немного удивилась. Наверное, еще не отошла от гонки в Висбадене, где вместо штрафного круга ты стоишь и отдыхаешь 10 секунд, а здесь каждый промах нужно отработать.

В Висбадене мне понравился формат гонки, когда в первый раз там бежала, немного перебрала с нагрузками на квалификации и финал мне дался тяжело.

Сейчас я уже понимаю, что на квалификации не нужно было настолько сильно выкладываться, ведь шла еще и вторая гонка.

Если говорить о супер-спринте, то эта гонка немного другая, непривычная для нас, потому что большое количество спортсменов высокого класса и все результаты в секундах, поэтому если ты хочешь попасть в финал, то эту квалификацию трудно пройти просто пешком, не прилагая усилий.

Нужно очень грамотно распределить силы, а это сложно сделать. Слава Богу, сегодня на финал мне сил хватило.

- Что можете сказать о последнем круге, казалось, что вы действительно выглядели очень сильно. Каким он был для вас на самом деле?

- У нас только закончился сбор в Антхольце, он был очень тяжелый. Три недели у нас были очень сильные нагрузки и лишь один день отдыха.

Плюс к этому, у меня были переезды в Висбаден. Поэтому, по загрузке, конечно, нет той свежести, на которой на последнем круге можно бороться с Маркетой. Я пыталась, пыталась, но все же немного не хватило.

- Сегодня в финале вы прекрасно справились со стрельбой, как чувствовали себя на огневом рубеже?

- Трудно было работать, потому что ветер все время менялся - то слева, то справа: на квалификации направление было одно, во время пристрелки другое, а во время гонки ветер вообще задувал с третьей стороны.

На лежке удалось с ним справиться, но на стойке один раз сама дернула выстрел, а второй промах снес порыв ветра.

- Что для вас значит эта медаль?

- Я очень рада, потому что я не частый участник летних чемпионатов мира, ведь роллеры - это не мой конек. Я всегда радуюсь медали даже на летнем чемпионате Украины, не говоря уже о летнем чемпионате мира, потому что каждая медаль на роллерах мне дается с трудом.

По значимости, эта медаль для меня, как и зимняя, хотя здесь и не участвуют многие топовые спортсмены. Я знаю, что многие ребята готовятся именно к этому чемпионату, а основная украинская женская команда конкретно к мировому первенству не готовились.

- Я так понимаю, что вы планируете бежать всю программу, все три соревновательных дня. После таких сборов, плюс гонок в Висбадене запас сил еще есть?

- Не знаю, посмотрим, сама не знаю. Посмотрим также, какая погода будет, но скажу честно, что все же лучше бежать в дождь, чем в жару.

- Планируете ли вы участие в летнем чемпионате Украины?

- Пока так далеко не планирую. Сразу после чемпионата мира мы едем на сбор, поэтому нужно немного отдохнуть, и посмотреть на то, как он пройдет.

Если будет сильная загрузка, то, наверное, надо будет пропустить чемпионат Украины, так как основные старты зимой, и сейчас, как мне кажется, нет смысла форсировать подготовку. Но загадывать и точно говорить пока рано, - сказала Джима.