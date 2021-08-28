Джима - пятая в спринте на летнем ЧМ в Нове Место, побеждает полька Хойниш-Старега

Сегодня, 28 августа в чешском Нове Место летний чемпионат мира по биатлону продолжился женской спринтерской гонкой.

Победу в заезде одержала представительница Польши Моника Хойниш-Старега, серебро у местной спортсменки Маркеты Давидовой, а ТОП 3 замкнула словенка Клеменчич.

Что касается украинок, то лучшей среди пяти представительниц нашей страны стала Юлия Джима, которая с одним промахом на лежке и средней скоростью на дистанции в итоге замкнула ТОП 5.

Летний чемпионат мира 2021. Нове Место

Спринт

Женщины

1. Моника Хойниш-Старега (1+0)

2. Маркета Давидова (0+0) (+11,1)

3. П. Клеменчич (0+0) (+21,0)

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5. Юлия Джима (1+0) (+38,5)

11. Дарья Блашко (1+0) (+1.23,3)

14. Елена Билосюк (0+1) (+1.07,0)

27. Анна Кривонос (1+1) (+1.57,0)

36. Ольга Абрамова (1+2) (+2.33,1)