Юлия Джима завоевала серебро в гонке преследования на летнем ЧМ в Нове Место

Украинская биатлонистка Юлия Джима вслед за серебряной наградой суперспринта летнего чемпионата мира 2021, проходящего в эти дни в чешском Нове Место завоевала звание вице-чемпионки в гонке преследования.

Наша спортсменка с одним промахом на второй стрельбе и неплохой скоростью по дистанции уступила лишь представительнице Чехии Маркете Давидовой, которая выиграла у Юли лишь 0,8 секунды.

Третьей стала представительница РБУ Татьяна Дербашева (+8,4с.).

Нове Место. Летний чемпионат мира 2021

Гонка преследования

Женщины

1. Маркета Давыдова (2+1+0+0)

2. Юлия Джима (0+1+0+0) (+0,8с.)

3. Тамара Дербашева (0+0+0+0) (+8,4с.)

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21. Дарья Блашко (2+1+1+2) (+2.21,3с.)

24. Анна Кривонос (0+1+3+0) (+2.26,0с.)

36. Ольга Абрамова (1+2+2+3) (+4.12,1с.)

DNS. Елена Билосюк