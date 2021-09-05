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Владимир Брынзак о ЛЧМ: Доволен выступлением мужской команды Б
Комментарий президента
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал выступление национальной команды на летнем чемпионате мира в Нове Место. Его слова цитирует BiathlonNews:
"Доволен выступлением мужской команды Б. Видел, что у нас ребята молодые, там потенциал. Они уже могут бороться. Ногами все хорошо, стрельбу подтянут, не сомневаюсь. Так что все хорошо.
Беспокоит, что у наших девушек-юниорок нет таких ярких лидеров, посмотрим, как они будут выступать зимой. Нам надо проводить смену поколений, хотелось бы иметь более надежный резерв. Будем над этим работать.
А взрослые - там каждый по своему плану идет. Мы знали, что Джима в хорошей форме, у Билосюк были серьезные нагрузки, поэтому мы не ждали чего-то особенного" - сказал он.
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