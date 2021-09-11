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Пидручный и Прима - в ТОП 6 спринта на чемпионате Германии
Хорошее выступление
Сегодня, 11 сентября в рамках открытого чемпионата Германии состоялась спринтерская гонка у мужчин, участие в которой принял весь основной состав сборной Украины.
Победу в заезде одержал местный спортсмен Марко Гросс, серебро у Макса Барчевитца, а ТОП 3 замкнул Даниил Ритмюллер.
Лучшим из наших биатлонистов стал капитан команды Дмитрий Пидручный, который с чистой стрельбой замкнул ТОП 5.
Чемпионат Германии 2021
Мужчины
Спринт
5. Дмитрий Пидручный (0+0) (+12,4)
6. Артем Прима (0+0) (+13,2)
16. Богдан Цымбал (0+1) (+48,6)
25. Артем Тищенко (2+0) (+1.16,9)
33. Антон Дудченко (2+0) (+1.51,1)
40. Тарас Лесюк (1+3) (+2.18,3)
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