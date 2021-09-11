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Пидручный и Прима - в ТОП 6 спринта на чемпионате Германии

Биатлон
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Хорошее выступление

Пидручный и Прима - в ТОП 6 спринта на чемпионате Германии

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 сентября в рамках открытого чемпионата Германии состоялась спринтерская гонка у мужчин, участие в которой принял весь основной состав сборной Украины.

Победу в заезде одержал местный спортсмен Марко Гросс, серебро у Макса Барчевитца, а ТОП 3 замкнул Даниил Ритмюллер.

Лучшим из наших биатлонистов стал капитан команды Дмитрий Пидручный, который с чистой стрельбой замкнул ТОП 5.

Чемпионат Германии 2021

Мужчины

Спринт

5. Дмитрий Пидручный (0+0) (+12,4)

6. Артем Прима (0+0) (+13,2)

16. Богдан Цымбал (0+1) (+48,6)

25. Артем Тищенко (2+0) (+1.16,9)

33. Антон Дудченко (2+0) (+1.51,1)

40. Тарас Лесюк (1+3) (+2.18,3)

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный
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