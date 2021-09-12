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Пидручный побеждает в гонке преследования на летнем чемпионате Германии

Биатлон
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Поздравляем с замечательный результатом

Пидручный побеждает в гонке преследования на летнем чемпионате Германии

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный победил в гонке преследования на летнем чемпионате Германии.

Наш спортсмен прошел четыре огневых рубежа с одним промахом и в итоге сумел обойти своего ближайшего преследователя, которым стал Маттиас Дорфер на 10,5 секунд. ТОП 3 замкнул Йоханес Кюн (+15,3с.)

Летний чемпионат Германии. Гонка преследования

Мужчины

1. Дмитрий Пидручный (0+1+0+0)

7. Артем Прима (1+0+1+0) (+36,1с.)

16. Богдан Цымбал (0+1+0+2) (+2.11,0с.)

18. Артем Тищенко (0+1+1+0) (+2.21,9с.)

35. Тарас Лесюк (1+1+2+3) (+5.47,8с.)

54. Антон Дудченко (1+1+0+5) (+14.02,8с.)

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В статье: Дмитрий Пидручный
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