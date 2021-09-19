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Сегодня свой день рождения празднует Юлия Джима

Биатлон
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Поздравляем с праздником

Сегодня свой день рождения празднует Юлия Джима

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 сентября свой 31-й день рождения празднует украинская биатлонистка Юлия Джима.

На счету нашей примы многочисленные достижения различных уровней. Она является олимпийской чемпионкой Сочи 2014, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, четырехкратной победительницей этапов Кубка мира и многократныв его призером.

На сегодняшний день Юлия Джима является сильнейшей украинской биатлонисткой, полностью взяв на себя статус лидера и капитана команды.

Еще раз поздравляем нашу спортсменку с праздником и желаем ей новых свершений на благо Украины!

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В статье: Юлия Джима
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