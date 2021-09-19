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Сегодня свой день рождения празднует Юлия Джима
Поздравляем с праздником
фото - biathlon.com.ua
Сегодня, 19 сентября свой 31-й день рождения празднует украинская биатлонистка Юлия Джима.
На счету нашей примы многочисленные достижения различных уровней. Она является олимпийской чемпионкой Сочи 2014, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, четырехкратной победительницей этапов Кубка мира и многократныв его призером.
На сегодняшний день Юлия Джима является сильнейшей украинской биатлонисткой, полностью взяв на себя статус лидера и капитана команды.
Еще раз поздравляем нашу спортсменку с праздником и желаем ей новых свершений на благо Украины!
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