Сегодня свой день рождения празднует Юлия Джима

Сегодня, 19 сентября свой 31-й день рождения празднует украинская биатлонистка Юлия Джима.

На счету нашей примы многочисленные достижения различных уровней. Она является олимпийской чемпионкой Сочи 2014, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, четырехкратной победительницей этапов Кубка мира и многократныв его призером.

На сегодняшний день Юлия Джима является сильнейшей украинской биатлонисткой, полностью взяв на себя статус лидера и капитана команды.