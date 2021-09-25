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Блашко победила в спринте Чемпионата Украины, Петренко - вторая
Результаты гонки
Сегодня, 25 сентября начался Чемпионат Украины по летнему биатлону 2021. В первый соревновательный день на старт спринтерской гонки вышли женщины.
Победу в заезде одержала Дарья Блашко, серебро у Ирины Петренко, а ТОП 3 замкнула Анна Кривонос.
Летний Чемпионат Украины 2021
Спринт
Женщины
ТОП 6
1. Дарья Блашко (0+0)
2. Ирина Петренко (0+1) (+23,2)
3. Анна Кривонос (0+1) (+38,2)
4. Анастасия Меркушина (1+0) (+38,4)
5. Валя Семеренко (1+1) (+51,8)
6. Вита Семеренко (1+2) (+53,5)
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