Блашко победила в спринте Чемпионата Украины, Петренко - вторая

Сегодня, 25 сентября начался Чемпионат Украины по летнему биатлону 2021. В первый соревновательный день на старт спринтерской гонки вышли женщины.

Победу в заезде одержала Дарья Блашко, серебро у Ирины Петренко, а ТОП 3 замкнула Анна Кривонос.

Летний Чемпионат Украины 2021

Спринт

Женщины

ТОП 6

1. Дарья Блашко (0+0)

2. Ирина Петренко (0+1) (+23,2)

3. Анна Кривонос (0+1) (+38,2)

4. Анастасия Меркушина (1+0) (+38,4)

5. Валя Семеренко (1+1) (+51,8)

6. Вита Семеренко (1+2) (+53,5)