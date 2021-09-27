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Юрай Санитра: К сезону подойдем в хорошей готовности

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Но для этого необходимо обеспечить соответственные условия

Юрай Санитра: К сезону подойдем в хорошей готовности

xsport.ua

Новина українською

Главный тренер мужской национальной сборной Юрай Санитра рассказал о подготовке команды.

"Первое, что я хочу сказать – сейчас мы находимся на полпути к Олимпийским Играм. И этот чемпионат закрывает блок летней подготовки. Что касается предыдущих сборов, то мы удачно выбрали место их проведения, и везде нам удалось выполнить ту работу, которую планировали на каждом этапе подготовки.

И я рад, что ребята справились с теми нагрузками, которые мы предлагали, несмотря на то, что объёмы тренировочной работы были довольно серьезными. Единственный минус на данный момент – то, что выпал из подготовки Сергей Семенов, который снова борется с проблемами со здоровьем и не может полностью выполнять тренировочную работу.

На этом чемпионате ребята показали хороший уровень. Конечно, это еще далеко не был их максимум, потому что мы не готовили их специально к этим стартам, просто хотели порадовать болельщиков и провести хорошую тренировку в соревновательных ритме. Думаю, если получится удачно переехать на снег и провести там работу без сбоев, то к сезону подойдем в хорошей готовности".

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
biathlon.com.ua

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