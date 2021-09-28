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Российская биатлонистка получит гражданство Украины

Биатлон
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Осталось дождаться указа президента

Российская биатлонистка получит гражданство Украины

Фото: news.obozrevatel.com

Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о том, что 22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова ждет указ президента Украины о получении гражданства.

"Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле".

"Конечно, я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла. Тем более, у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала - мы сняли ее специально".

"Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет", - сказал Брынзак.

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В статье: Владимир Брынзак
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Источник:
sport.ua

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