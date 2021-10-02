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Главный тренер сборной Украины: Уже есть конкуренция сильнейшим спортсменкам в команде
Комментарий наставника сборной
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал подготовку своей команды к старту нового сезона и рассказал о конкуренции в коллективе. Его слова цитирует Суспільне:
"Сейчас собираемся всей командой - и Даша Блашко, и Вита, и Валя. Будем и Юлю Журавок подключать. Скоро будем отправляться на высоту, после чего спустимся на снег, а там уже и первый этап Кубка мира.
Думаю, Елена Билосюк и Юля Джима уже показали свою готовность и на тренировках, и на чемпионате. Ира Петренко и Вита сейчас в хорошем состоянии. Кати немного не повезло со стрельбой, но ее состояние так же хорошее. Аня Кривонос уже поднялась. Уже есть конкуренция сильнейшим спортсменкам в команде.
Конечно, чувствуется конкуренция в команде перед Олимпиадой. Есть девушки, которые еще развиваются, а для некоторых этот сезон может стать последним и самым важным. Принципы работы несколько разные, но на мотивацию это не влияет - она есть. Я доволен работой" - сказал он.
Напомним, что ранее Велепец
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