  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Доротея Вирер продолжает подготовку к следующему сезону. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доротея Вирер продолжает подготовку к следующему сезону. Фото

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Итальянка как всегда в ударе 

Доротея Вирер продолжает подготовку к следующему сезону. Фото

skisport.ru

UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка, обладательница большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер продолжает активную подготовку к следующему сезону. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Урош Велепец рассказал о подготовке сборной Украины к новому сезону.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доротея Вирер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...