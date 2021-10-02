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Доротея Вирер продолжает подготовку к следующему сезону. Фото
Итальянка как всегда в ударе
skisport.ru
Итальянская биатлонистка, обладательница большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер продолжает активную подготовку к следующему сезону. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Урош Велепец
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