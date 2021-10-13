У российских биатлонисток отобрали серебро Олимпиады-2014. Ту гонку выиграла Украина

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном уровне объявил об аннулировании результатов российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

На домашних Играх лучшим для Зайцевой стало серебро в эстафете. В той гонке золото досталось сборной Украины с Еленой Пидгрушной, Юлией Джимой и сестрами Семеренко.

После дисквалификации России второе место перешло к Норвегии, а медали бронзового достоинства должны получить биатлонистки из Чехии.

Ольга Зайцева 1 декабря 2017 года получила пожизненное отстранение от Международного олимпийского комитета за махинации с допинг-пробами и повышенный уровень соли в анализах.

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