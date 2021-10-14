Вирер еще не определилась завершит ли карьеру после следующего сезона

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер еще не определилась, будет ли завершать карьеру после Олимпийского сезона 2021/2022. Ее слова цитирует Матч ТВ:

- Задумываетесь ли вы, что этот сезон может стать последним в вашей карьере, если вы, например, выиграете Олимпиаду?

- По сравнению с другими спортсменками я не думаю, что смогу продолжать выступления после беременности.

Я пока не думаю, будет этой мой последний сезон или нет. Хочу думать только о биатлоне. В марте 2022 года я все подумаю, поговорю с тренерами и мужем, тогда все и решим, - сказала Вирер.