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Вирер еще не определилась завершит ли карьеру после следующего сезона
Решение в воздухе
skisport.ru
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер еще не определилась, будет ли завершать карьеру после Олимпийского сезона 2021/2022. Ее слова цитирует Матч ТВ:
- Задумываетесь ли вы, что этот сезон может стать последним в вашей карьере, если вы, например, выиграете Олимпиаду?
- По сравнению с другими спортсменками я не думаю, что смогу продолжать выступления после беременности.
Я пока не думаю, будет этой мой последний сезон или нет. Хочу думать только о биатлоне. В марте 2022 года я все подумаю, поговорю с тренерами и мужем, тогда все и решим, - сказала Вирер.
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