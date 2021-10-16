Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
А Доротея готовится: Вирер покорила очередную вершину на пути к сезону. Фото
Итальянка работает
instagram.com/ibu_biathlonworld
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер готовится к старту нового сезона. Фото с очередного похода на новую вершину она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее стали
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
- Герой футбольного дня. Марлос
- Французский защитник провалил просмотр в Вересе
- У российских биатлонисток отобрали серебро Олимпиады-2014. Ту гонку выиграла Украина
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...