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Дмитрий Пидручный: Любимые трассы в Хохфильцене, Оберхофе и Нове Место

Биатлон
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Дмитрий Пидручный: Любимые трассы в Хохфильцене, Оберхофе и Нове Место

UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, где ему нравится больше выступать. Его слова цитирует Обозреватель:

"Одной нет, есть три. Это Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Хотя Оберхоф не всегда, а только в хорошую погоду (смеется). Мне нравится рельеф немецкой трассы и часто чувствую себя там хорошо физически. В этих городах и атмосфера на трибунах особенная. По совокупности этих факторов мне хочется приезжать туда на соревнования.

А вот на этапе во Франции, в Анси, очень много болельщиков на трибунах, классная атмосфера, но трасса вообще не понравилась. Очень узкая, много поворотов. Условия не до конца соответствуют стандартам. В спринте, может быть, еще и нормально, но в масс-старте несколько человек в ряд не могут пройти на определенных участках. А это отражается на результатах" - сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко проехался водами Лос-Анджелеса.

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