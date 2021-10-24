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Дмитрий Пидручный: Любимые трассы в Хохфильцене, Оберхофе и Нове Место
Комментарий украинца
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, где ему нравится больше выступать. Его слова цитирует Обозреватель:
"Одной нет, есть три. Это Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Хотя Оберхоф не всегда, а только в хорошую погоду (смеется). Мне нравится рельеф немецкой трассы и часто чувствую себя там хорошо физически. В этих городах и атмосфера на трибунах особенная. По совокупности этих факторов мне хочется приезжать туда на соревнования.
А вот на этапе во Франции, в Анси, очень много болельщиков на трибунах, классная атмосфера, но трасса вообще не понравилась. Очень узкая, много поворотов. Условия не до конца соответствуют стандартам. В спринте, может быть, еще и нормально, но в масс-старте несколько человек в ряд не могут пройти на определенных участках. А это отражается на результатах" - сказал он.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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