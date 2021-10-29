Стало известно, сколько украинских биатлонистов могут выступить на Олимпиаде в Пекине

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об изменениях в распределении квот на участие в Олимпийских играх 2022 года.

Состав команд на Олимпиаду будет сформирован на основании 12 лучших результатов в Кубке наций в период с сезона 2020-2021 по этап в Рупольдинге сезона 2021-2022.

В прошлом сезоне женская сборная Украины в Кубке наций заняла седьмое место, а мужская команда стала восьмой. Если ситуация не изменится, то на Олимпиаду в Пекине Украина сможет делегировать по пять биатлонистов с правом включения в заявку на гонки четырех спортсменов.

Биатлонные соревнования на Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.

На предыдущей Олимпиаде в Южней Корее украинские биатлонисты остались без медалей.

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