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Последние дни до начала сезона: Тренировка Доротеи Вирер на фоне невероятной природы. Фото
Итальянка уверенно подходит к старту сезона
skisport.ru
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер продолжает активную подготовку к старту нового сезона 2021/2022. Фото с тренировки в итальянских Альпах она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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