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Мужская сборная Украины отправилась на последний тренировочный сбор перед стартом сезона
Пожелаем нашим ребятам удачной подготовки
Украинская мужская сборная по биатлону под руководством Юрая Санитры отправилась на завершающий тренированный сбор перед началом нового сезона 2021/2022.
В норвежский Бейстолен готовиться к первому этапу Кубка мира отправились следующие спортсмены:
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Антон Дудченко
Тарас Лесюк
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Богдан Цымбал
Еще один член национальной команды Сергей Семенов продолжает подготовку по индивидуальной программе.
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