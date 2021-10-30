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Мужская сборная Украины отправилась на последний тренировочный сбор перед стартом сезона

Биатлон
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Пожелаем нашим ребятам удачной подготовки

Мужская сборная Украины отправилась на последний тренировочный сбор перед стартом сезона

UA-Футбол
Новина українською

Украинская мужская сборная по биатлону под руководством Юрая Санитры отправилась на завершающий тренированный сбор перед началом нового сезона 2021/2022.

В норвежский Бейстолен готовиться к первому этапу Кубка мира отправились следующие спортсмены:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Богдан Цымбал

Еще один член национальной команды Сергей Семенов продолжает подготовку по индивидуальной программе.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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