Мужская сборная Украины отправилась на последний тренировочный сбор перед стартом сезона

Украинская мужская сборная по биатлону под руководством Юрая Санитры отправилась на завершающий тренированный сбор перед началом нового сезона 2021/2022.

В норвежский Бейстолен готовиться к первому этапу Кубка мира отправились следующие спортсмены:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Богдан Цымбал

Еще один член национальной команды Сергей Семенов продолжает подготовку по индивидуальной программе.