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Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в Чемпионате Германии
Украинец рассказал об ощущениях от победы
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал участие в Открытом чемпионате Германии. Его слова цитирует Обозреватель:
"В Германии я был доволен и ходом, и стрельбой. Мы реализовали то, что задумали. Мы были немного перегружены, потому что специально не готовились к этим стартам. Это такая проба – почувствовать борьбу с топовыми спортсменами. И я был доволен и результатами, и самочувствием, и стрельбой, которую сумел показать.
Несмотря на победу в пасьюте, я был доволен и в предыдущие дни – тем, как я справлялся и физически, и психологически.
Чемпионат Украины проходил после немецкого сбора, так что я был не совсем в том состоянии, в котором хотелось бы. Но мне удалось победить и стать вторым. Это подготовительный период – иногда чувствуешь себя хорошо, иногда – нет. Но эти соревнования существуют для того, чтобы что-нибудь пробовать. Чтобы было время исправить недостатки" – сказал он.
Напомним, что ранее сборная Украины
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