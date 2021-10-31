Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в Чемпионате Германии

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал участие в Открытом чемпионате Германии. Его слова цитирует Обозреватель:

"В Германии я был доволен и ходом, и стрельбой. Мы реализовали то, что задумали. Мы были немного перегружены, потому что специально не готовились к этим стартам. Это такая проба – почувствовать борьбу с топовыми спортсменами. И я был доволен и результатами, и самочувствием, и стрельбой, которую сумел показать.

Несмотря на победу в пасьюте, я был доволен и в предыдущие дни – тем, как я справлялся и физически, и психологически.

Чемпионат Украины проходил после немецкого сбора, так что я был не совсем в том состоянии, в котором хотелось бы. Но мне удалось победить и стать вторым. Это подготовительный период – иногда чувствуешь себя хорошо, иногда – нет. Но эти соревнования существуют для того, чтобы что-нибудь пробовать. Чтобы было время исправить недостатки" – сказал он.