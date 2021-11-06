Тирил Экхофф: Стараюсь опередить Туру и стать лучшей норвежской биатлонисткой

Норвежская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2020/2021 Тирил Экхофф призналась, что хочет стать лучшей биатлонисткой за всю историю своей страны. Ее слова цитирует VG:

"Я совсем не чувствую давления. У меня есть амбиции развиваться и бегать отличные гонки. Летом я проделала очень хорошую работу и все еще очень мотивирована.

Я не прибегаю к воспоминаниям и не очень часто оглядываюсь назад. То, что произошло – это история. Было замечательно и очень весело, но я просто хочу продолжать создавать хорошие моменты и проводить действительно хорошие гонки.

Процент попаданий там же, где и должен быть, если сравнивать с прошлым годом. Когда наступает ноябрь, ты всегда не уверен в своей форме, теле и психике, но в то же время я с нетерпением жду начала соревнований.

Должна честно признаться, что немного стараюсь опередить Туру и стать лучшей норвежской биатлонисткой в ​​истории – но пока я этого не достигла. Сейчас я очень близка" – сказала она.